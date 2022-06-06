تعرف على ترتيب الفرق المرشحة للصعود إلى الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أُقيمت مباريات دوري الصعود للممتاز، وقد شهدت الجولة الرابعة من هذه المباريات، تعثر فريقي الصدارة «رفيق صرمان» و«الصقور» بطبرق، وانتعاشًا في بعض مباريات المجموعتين لفرق آخر الترتيب.

في المجموعة الأولى، فريق «المروج» يفوز على متصدر المجموعة فريق «الصقور» بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفوز «البرانس» على «الشرارة» بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتعادل الإيجابي بين «وفاق أجدابيا» و«بنغازي الجديدة» بنتيجة هدف مقابل هدف.

وفي المجموعة الثانية، فريق «الظهرة» يفوز على المتصدر «رفيق» بنتيجة هدفين مقابل هدف، و«المستقبل» يفوز على «الهلال سبها» بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وفوز «أبي الأشهر» على «البشائر» بهدف دون مقابل.

جدول ترتيب المجموعة الأولى من دوري الصعود للممتاز بعد مرور 4 جولات، «البرانس» 7 نقاط، و«الصقور» 6 نقاط، و«الأنوار» 5 نقاط، و«وفاق أجدابيا» 4 نقاط، و«بنغازي الجديدة» 4 نقاط، و«المروج» 3 نقاط، و«الشرارة» نقطتين.

ترتيب المجموعة الثانية، بعد مباريات الجولة الرابعة، «رفيق» 9 نقاط، و«أبي الأشهر» 7 نقاط، و«أساريا» 6 نقاط، و«الظهرة» و«المستقبل» و«البشائر» 4 نقاط، و«الهلال سبها» دون نقاط.