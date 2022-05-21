البكباك يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتُخب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك عضوًا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة وذلك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة حتى العام 2025 والتي جرت السبت بمملكة البحرين.



وفاز رئيس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة، الكويتي عبدالهادي الشبيب برئاسة الاتحاد العربي للعبة بعد تنافس كبير مع الرئيس السابق البحريني الشيخ علي خليفة.

- تعرف على مباريات دور الثمانية ببطولة أفريقيا لكرة الطائرة

- القاعة الكبرى تحتضن نهائيات الطائرة «14 - 17 عاما»

- فوز طائرة طرابلس في مهرجان سلام ليبيا

وتتواصل اجتماعات الاتحاد العربي بالمنامة لاختيار اللجان العاملة بالاتحاد والتي من المنتظر أن تكون كفاءات ليبية حاضرة بها أبرزها لجنة المدربين عبدالوهاب زوبي ولجنة المسابقات خيري دوة ولجنة الكرة الطائرة الشاطئية بدر الشريف.

يذكر أن رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك يشغل منصب نائب الرئيس للاتحاد الأفريقي للعبة.

عدنان البكباك. (أرشيفية : الإنترنت)