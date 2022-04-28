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القاعة الكبرى تحتضن نهائيات الطائرة «14 - 17 عاما»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 28 أبريل 2022, 12:54 مساء
القاعة الكبرى تحتضن نهائيات الطائرة «14 - 17 عاما»
منافسات الكرة الطائرة الليبية. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)
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أكد عضو الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة طرابلس، نادر عريبي، أن نهائيات الكرة الطائرة (14 - 17 عاما) على مستوى طرابلس، ستقام بالقاعة الكبرى عقب عيد الفطر المبارك، مايو المقبل.

وأضاف عريبي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن مسابقة 14 عاما بنظام النصف دوري ستقام بين فرق الترسانة وأبوسليم والجزيرة.

- فوز طائرة طرابلس في مهرجان سلام ليبيا
- طائرة طرابلس في نهائي مهرجان سلام ليبيا
- السويحلي والأهلي طرابلس يمثلان ليبيا في أفريقية الطائرة

وأسفرت القرعة على المواجهات التالية:
أبوسليم يلتقي الترسانة، والمباراة الثانية الترسانة مع الجزيرة، والمباراة الثالثة أبوسليم يتبارى مع الجزيرة.

ومسابقة 17 عاما بمشاركة فرق الهدف والأهلي طرابلس والأولمبي والجزيرة، جاءت المباريات على النحو التالي:

الجولة الأولى
الأولمبي يلتقي الأهلي طرابلس، والجزيرة مع الهدف.

الجولة الثانية
الأهلي طرابلس يلتقي الهدف، والجزيرة مع الأولمبي.

الجولة الثالثة
الأهلي طرابلس يلتقي الجزيرة، والأولمبي مع الهدف.

وأكمل عريبي أن المتحصلين على الترتيب الأول والثاني في المسابقتين سيتأهلان للنهائيات على مستوى ليبيا.

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