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فوز طائرة طرابلس في مهرجان سلام ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 14 أبريل 2022, 04:36 مساء
فوز طائرة طرابلس في مهرجان سلام ليبيا
القاعة الكبرى بطرابلس تشهد فوز طرابلس على اسبيعه في بطولة مهرجان سلام ليبيا للكرة الطائرة. (الإنترنت)
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جرت أمس بالقاعة الكبرى بطرابلس، مباراة في الكرة الطائرة، ضمن مهرجان سلام ليبيا.

وانتهت المبارة بفوز طرابلس على اسبيعه وبنتيجة شوطين لصفر، كانت نتيجتهما، 25 /19، 25 /17، وأدار المباراة الحكمان علي شتيوي وعبدالسلام البكراوي والمسجل الحكم إسماعيل الكيلاني.

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مباريات اليوم (الخميس)
ويشهد اليوم في مهرجان سلام ليبيا، بالقاعة الكبرى بطرابلس، آخر مبارتين فى بطولة قدامى السلة، المباراة الأولى ستجمع فريق هشام أبوالخيرات، برصيد 4 نقاط من مبارتين، مع فريق وسام أبوالخيرات برصيد نقطتين.

والمباراة الثانية ستجمع فريقى محمد عبيده، مع أحمد عبدو، وكلاهما بـ3 نقاط فى رصيده، والفائز منهما سيكون الأقرب للحصول على الترتيب الثاني.

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