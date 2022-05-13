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تعرف على مباريات دور الثمانية ببطولة أفريقيا لكرة الطائرة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 01:55 مساء
تعرف على مباريات دور الثمانية ببطولة أفريقيا لكرة الطائرة
منافسات بطولة أفريقيا لكرة الطائرة. (الإنترنت)
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تقام اليوم الجمعة مباريات دور الثمانية، ببطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة، في نسختها الـ40 المقامة حاليا في تونس.

ويلتقي الأهلي المصري أول المجموعة الأولى مع نظيره جامعة مادا الإثيوبي رابع المجموعة الثالثة.

- انطلاق بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة
- 14 فريقا في بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة
- السويحلي والأهلي طرابلس يمثلان ليبيا في أفريقية الطائرة

ويلعب فريق الترجي التونسي أول المجموعة الثانية مع بنك الكيني رابع المجموعة الرابعة.

والأولمبي القليبي ثاني الأولى يلتقى الجيش الإيفواري ثالث المجموعة الثالثة.

وبقاعة  الزواوي بالهوارية فريق الجمارك النيجيري يلتقي ولايتا ديشا الإثيوبي، والميناء الكاميروني مع الموانئ الكيني، والشرطة والجيش الكاميروني يتبارى مع الأمل الكونغو.

دور ربع النهائي
ويترشح مباشرة إلى الدور ربع النهائي أول المجموعتين الثالثة والرابعة. وغدا السبت 14 مايو الدور ربع النهائي، والأحد 15 مايو الدور نصف النهائي، والإثنين 16 مايو مباراة النهائي والتتويج باللقب.

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