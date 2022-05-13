تعرف على مباريات دور الثمانية ببطولة أفريقيا لكرة الطائرة

القاهرة - بوابة الوسط

تقام اليوم الجمعة مباريات دور الثمانية، ببطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة، في نسختها الـ40 المقامة حاليا في تونس.

ويلتقي الأهلي المصري أول المجموعة الأولى مع نظيره جامعة مادا الإثيوبي رابع المجموعة الثالثة.

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ويلعب فريق الترجي التونسي أول المجموعة الثانية مع بنك الكيني رابع المجموعة الرابعة.

والأولمبي القليبي ثاني الأولى يلتقى الجيش الإيفواري ثالث المجموعة الثالثة.

وبقاعة الزواوي بالهوارية فريق الجمارك النيجيري يلتقي ولايتا ديشا الإثيوبي، والميناء الكاميروني مع الموانئ الكيني، والشرطة والجيش الكاميروني يتبارى مع الأمل الكونغو.