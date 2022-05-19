بالصور: بعثة المنتخب الوطني تصل الإسكندرية.. وتخوض أول مرانها

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت أمس الأربعاء، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى مدينة الإسكندرية، للدخول في معسكر قصير لمدة عشرة أيام.

وأجرى المنتخب الوطني أمس أول تدريباته بحضور الطاقم التدريبي، بقيادة المدير الفني الفرنسي كورنتان مارتينز، والعناصر المختارة من اللاعبين المحليين.

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ويأتي هذا المعسكر استعدادًا لمواجهة منتخب بوتسوانا لحساب منافسات المجموعة العاشرة في الثالث من شهر يونيو المقبل، بملعب شهداء بنينا ببنغازي، والتي ستشهد أيضًا مواجهة تونس التي تستقبل على أرضها غينيا الاستوائية في بداية التصفيات المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار «كان 2023».

وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.

أول قائمة معلنة للفرنسي مارتينز

ضمت القائمة اللاعبين: معاذ اللافي وأحمد الفيتوري وأصيل فرج المقصبي وأحمد أبي الأشهر وصلاح الدين فكرون وعبدالعزيز الصويعي وأحمد عبدالرحمن فكرون وأحمد كمال التربي وعلي يوسف المصراتي وسند مسعود الورفلي وحامد فرج عبدالقادر والمعتصم مسعود الصبو ومحمد منير عبدالسلام ومحمد التهامي الهداج وأبوالقاسم رجب الحاج والشامخ فرج حامد ومعز نصر الدين معروف وعمر يونس الخوجه ومحمد عبدالله الطبال وأيمن محمد عمير وسالم فتحي بلعيد ومعاذ عبدالباسط عيسى وصالح الطاهر صالح وفاضل علي سلامة وحمدو الهوني وإبراهيم مسعود أبودبوس ومحمد صالح صوله والسنوسي الهادي عمار.

يشار إلى أن هذا هو أول تجمع للمدرب الجديد الفرنسي كورنتان مارتينز، ومساعده الموريتاني صال مصطفى، والمدرب الوطني عمر المريمي. ويضم الجهاز الفني أيضًا فرانسوا ستيفان مدربًا لحراس المرمى، وبيريك لوبيغ معدًا بدنيًا، وميشال لوباياقا اختصاصي علاج طبيعي وإصابات.

بعثة المنتخب الوطني. (المركز الإعلامي)

بعثة المنتخب الوطني. (المركز الإعلامي)

بعثة المنتخب الوطني. (المركز الإعلامي)

بعثة المنتخب الوطني. (المركز الإعلامي)