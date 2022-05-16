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بالفيديو: مدرب المنتخب يتحدث عن أهدافه من مباراتي بوتسوانا وغينيا بتصفيات «كان 2023»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 07:55 مساء
بالفيديو: مدرب المنتخب يتحدث عن أهدافه من مباراتي بوتسوانا وغينيا بتصفيات «كان 2023»
مدرب المنتخب الليبي كورنتان مارتينز. (الإنترنت)
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تحدث المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الفرنسي كورنتان مارتينز، عن أهدافه من مباراتي بوتسوانا وغينيا الاستوائية، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية «كان 2023».

ويستعد المنتخب الوطني، مع مطلع شهر يونيو المقبل، لمواجهة منتخب بوتسوانا لحساب منافسات المجموعة العاشرة التي ستشهد أيضًا مواجهة تونس التي تستقبل على أرضها غينيا الاستوائية في بداية التصفيات المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار «كان 2023».

وقال المدرب الفرنسي في برنامج «في التسعين»: «أنا أتمنى الفوز بكل تأكيد في جميع المباريات، ولكن يظل ذلك مجرد أمنية، وهذا لن يكون سهلًا لأن الفوز مربوط بأيدينا، ومرتبط أيضًا بالتحضيرات التي سنقوم بها، وأيضًا مرتبط بقوة الخصم».

مهمة صعبة
وأوضح: «منتخب بوتسوانا ليس سهلًا، وأنا أعرفه جيدًا، ولديه لاعبون جيدون، ولكن يجب أن يكون الفوز عليهم أمرًا سهلًا، وأن ندافع ونهاجم جيدًا، ويجب تحقيق ذلك من خلال تسجيل الأهداف بمرماهم». 

وتابع: «كما أن مباراة غينيا الاستوائية ليست سهلة أيضًا، ونعمل على التجهيز لكل مباراة بشكل منفصل، ولكن الهدف سيظل واحدًا، وهو الفوز وتحقيق العلامة الكاملة».

معسكر بمدينة بنغازي

وأعلنت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم القائمة الرسمية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الذي سيدخل في تجمع بمدينة بنغازي يوم 17 مايو الجاري، قبل الدخول في معسكر خارجي بمصر، ويدرس الجهاز الفني إجراء تدريبات ومباريات ودية خلال هذا المعسكر.

يأتي هذا قبل العودة مجددًا إلى بنغازي لملاقاة منتخب بوتسوانا بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي، لحساب المجموعة الأفريقية العاشرة ضمن الجولة الافتتاحية الأولى، ثم سيتحول في الجولة الثانية لملاقاة منتخب غينيا الاستوائية، بينما سيواجه المنتخب التونسي في رادس بالجولة الثالثة.

وكانت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.

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أول قائمة معلنة للفرنسي مارتينز
ضمت القائمة اللاعبين: معاذ اللافي وأحمد الفتيوري وأصيل فرج المقصبي وأحمد أبي الأشهر وصلاح الدين فكرون وعبدالعزيز الصويعي وأحمد عبدالرحمن فكرون وأحمد كمال التربي وعلي يوسف المصراتي وسند مسعود الورفلي وحامد فرج عبدالقادر والمعتصم مسعود الصبو ومحمد منير عبدالسلام ومحمد التهامي الهداج وأبوالقاسم رجب الحاج والشامخ فرج حامد ومعز نصر الدين معروف وعمر يونس الخوجه ومحمد عبدالله الطبال وأيمن محمد عمير وسالم فتحي بلعيد ومعاذ عبدالباسط عيسى وصالح الطاهر صالح وفاضل علي سلامة وحمدو الهوني وإبراهيم مسعود أبودبوس ومحمد صالح صوله والسنوسي الهادي عمار.

يشار إلى أن هذا هو أول تجمع للمدرب الجديد الفرنسي كورنتان مارتينز، ومساعده الموريتاني صال مصطفى، والمدرب الوطني عمر المريمي. ويضم الجهاز الفني أيضًا فرانسوا ستيفان مدربًا لحراس المرمى، وبيريك لوبيغ معدًا بدنيًا، وميشال لوباياقا اختصاصي علاج طبيعي وإصابات.

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