3 ميداليات جديدة لليبيا في فروسية تونس الدولية لقفز الحواجز...

واصل فرسان ليبيا تألقهم في بطولة تونس الدولية لفروسية قفز الحواجز، وهيمنوا اليوم الخميس، على سباق الفئة المتوسطة ارتفاع الحواجز (120 /125).
وأضاف فرسان ليبيا 3 ميداليات جديدة بتتويج الفارس سيف الله بالميدالية الذهبية، والفارس عبدالجواد المصراتي بالميدالية الفضية، والفارس المعتصم المحيشي بالميدالية البرونزية.
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وكانت ليبيا توجت أمس بمداليتين في المستوى الأول ذهبية الفارس شاهين أبوقرين، وفضية الفارس إيهاب الزواوي، ليرتفع رصيد ليبيا إلى 5 ميداليات 2 ذهبية و2 فضية وواحدة برونزية.
يشار إلى أن البطولة ستتواصل ليوم الأحد المقبل، وبمشاركة فرسان من ليبيا وتونس والجزائر وفرنسا.
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