المنتخب الوطني للفروسية يحقق الذهب والفضة في البطولة الدولية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فرسان الفروسية لقفز الحواجز قلادتين ذهبية وفضية في مشاركتهما اليوم الخميس، في بطولة تونس الدولية لفروسية قفز الحواجز.

وتوج الفارس الليبي شاهين أبوقرين بذهبية البطولة الدولية بتونس ارتفاع 105/ 110 من بين أكثر من 47 فارسا في المستوى الأول.

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كما توج الفارس البطل إيهاب الزواوي بفضية البطولة الدولية بتونس ارتفاع 105/ 110.

ويشارك في هذه البطولة منتخبات ليبيا وتونس والجزائر وفرسان على ثلاثة مستويات، حيث جرى اليوم في الفترة الصباحية منافسات المستوى الأول شارك فيها 47 فارسا من بينهما 10 فرسان من ليبيا على ارتفاع حواجز 105 / 110.

المنتخب الوطني للفروسية. (الإنترنت)

الفارس الليبي إيهاب الزواوي. (الإنترنت)