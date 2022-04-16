التعادل يحسم مباراة التعاون ودارنس والتحدي ينعش آمال البقاء في الدوري الممتاز الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حسم التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف مباراة دارنس والتعاون على أرضية ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء في مباراة شهدت الإثارة والندية والتي تأتي ضمن منافسات الأسبوع الثامن من مباريات الدوري الليبي الممتاز.

مبادرة تهديفية لدارنس

سجل هدف دارنس محمد عياد في الشوط الأول وعدل للتعاون المدافع التونسي ماهر العبيدي، بهذه النتيجة يضيف كل فريق نقطة في رصيده حيث أصبح دارنس 15 نقطة في المركز السابع، بينما أصبح رصيد التعاون 20 نقطة في المركز السادس.

التحدي ينعش آماله

وفي مباراة ذات أهمية كبرى لفريق التحدي لتفادي الهبوط أنعش الآمال مجددًا بعد فوزه الثاني على التوالي، حيث فاز أمس الجمعة، على فريق الهلال بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب شهداء بنينا.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 43 وذلك برأسية مدافع التحدي يوسف ساطي، وبهذا الفوز ارتفع رصيد فريق التحدي إلى المركز الثامن موقتًا برصيد 14 نقطة في حين تجمد رصيد الهلال رابع الترتيب برصيد 22 نقطة.