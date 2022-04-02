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فوز المدينة والأهلي طرابلس في كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 02 أبريل 2022, 11:58 صباحا
فوز المدينة والأهلي طرابلس في كأس السلة
فريق الأهلي طرابلس أمام الشباب في بطولة السلة. (المركز الإعلامي للأهلي طرابلس)
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جرت، أمس الجمعة، آخر مبارتين في الأدوار التمهيدية لكأس ليبيا لكرة السلة، انتهيتا بفوز المدينة على الشباب (62-36)، وفوز الأهلي طرابلس على الاتحاد (59-47)، وبهذا تأهل عن المجموعة الأولى فريقا الأهلي طرابلس والاتحاد إلى الدور الرباعي لكأس السلة على مستوى ليبيا.

وفي انتظار الفريقين المتأهلين عن المجموعة الثانية والتي تضم فرق النصر والهلال والأهلي بنغازي والتي ستنطلق مبارياتها الثلاثاء بمباراة الهلال والأهلي بنغازي.

والجمعة 8 أبريل 2022، الأهلي بنغازي يتبارى مع النصر، والإثنين 11 أبريل، النصر يلتقي الهلال.

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