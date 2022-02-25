الأهلي طرابلس يحسم ديربي العاصمة لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حسم فريق الأهلي طرابلس، مساء أمس الخميس، نتيجة ديربي العاصمة في كرة السلة، والذي أُقيم بقاعة الإشعاع بزليتن الساعة الرابعة مساء.

وفاز الأهلي طرابلس على نظيره الاتحاد بنتيجة 74 مقابل 63، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالجولة الرابعة من الدوري الليبي لكرة السلة.

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ويعد فوز الأهلي طرابلس على الاتحاد رقم 23 على التوالي في تاريخ مواجهاتهم في دربي العاصمة لكرة السلة.