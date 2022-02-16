لأول مرة في تاريخه.. المنتخب اللبناني يتوج بلقب كأس العرب لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب اللبناني لكرة السلة، لقب بطولة كأس العرب للمنتخبات، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نظيره المنتخب التونسي بنتيجة (72-69)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب نادي «النصر» بالإمارات.

وشهدت فترات المباراة الأربع إثارة كبيرة بين المنتخبين، حيث تقدم المنتخب التونسي في الفترة الأولى بنتيجة 21-18؛ ليعود منتخب لبنان في الفترة الثانية ويتقدم بنتيجة 37-34.

- شاهد.. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة

- لبنان × الصومال.. الجزائر × تونس في السلة العربية وحضور مميز للساروي بعد وداع ليبيا

- كأس وذهبية السلة العربية تنتظر إما تونس أو لبنان.. وبرونزية بين الجزائر والصومال

وفي الفترة الثالثة، استطاع المنتخب التونسي العودة للتقدم بنتيجة 54-52 بعد أن كان متأخرًا في الفترة الثانية.

وفي الفترة الرابعة والأخيرة، واصل المنتخب التونسي تقدمه حتى الدقيقة السابعة؛ ليقلب المنتخب اللبناني نتيجة المباراة في النهاية ويفوز بنتيجة 72-69؛ ليتوج المنتخب اللبناني بلقب البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه.

تأهل لبنان

منتخب لبنان تأهل على حساب الصومال، الربع الأول من المباراة شهد ندية وتقاربًا في النتيجة، وانتهى بتقدم لبنان بفارق سلة واحدة (24-22)، وفي الربع الثاني تواصلت الإثارة وأضاف لبنان 24 نقطة مقابل 19 للصومال ليتقدم لبنان في نهاية الربع الثاني (48-41).

وصول تونس

تأهلت تونس على حساب الجزائر، الربع الأول من المباراة انتهى لصالح تونس بفارق عشر نقاط (24-14) وفي نهاية الربع الثاني وصل الفارق إلى 18 نقطة لصالح تونس (47-29).

وفي الربع الثالث قلصت الجزائر الفارق إلى 12 نقطة بتقدم تونس (61-49)، وواصلت تونس تقدمها وانهت المباراة لصالحها (74-60).

وحصل منتخب تونس على مركز الوصيف، وحل ثالثًا منتخب الجزائر الذي تفوق على الصومال بنتيجة 93-79، في مشاركة صومالية جاءت بعد غياب 17 عامًا عن البطولات العربية.