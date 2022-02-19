3 مباريات في الدوري الليبي لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة، دكتور وليد المرغني في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أنه جارٍ استئناف مسابقة الدوري الليبي لكرة السلة، اليوم السبت، بعد مشاركة منتخب السلة في بطولة المنتخبات العربية التي جرت بالإمارات.

وفي البرنامج إقامة ثلاث مباريات اليوم ضمن الأسبوع الخامس للدوري، بقاعة قرطبة بطرابلس، «المدينة» يلتقي «الجزيرة»، وتعقبها مباراة «اليرموك» مع «منتخب الشباب»، وبقاعة المرج «السلفيوم» يستضيف «التحدي».

والأحد20 فبراير، «النصر» يلتقي «منتخب الشباب 1»، والإثنين 21 فبراير، «منتخب الشباب 2» يلتقي «الأولمبي»، والخميس 24 فبراير، «الاتحاد» يلتقي «الأهلي طرابلس» بقاعة نادي الإشعاع بمدينة زليتن، والجمعة 25 فبراير، «الهلال» يلتقي «الأهلي بنغازي».