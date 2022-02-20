«الأهلي طرابلس» يفقد ثاني مبارياته في «عربية الطائرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بقاعتي «رادس» و«سيدي بوسعيد» بتونس فعاليات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة رجال في نسختها الـ40، وفي اليوم الثاني للبطولة، جرت أمس السبت أربع مباريات أسفرت عن فوز «الكامل الوافي» العماني على «الأهلي طرابلس» بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها، (25-17، 21-25، 25-18، 25-17).

أيضًا فاز «مستقبل المرسى» التونسي على «سنجل» الفلسطيني بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-9، 25-14، 25-14)، وفاز «الريان» القطري على «الكويت» الكويتي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل صفر، كانت نتائجها (25-21، 25-23، 25-21)، كما فاز «السيب» العماني على «الشعلة» اليمني بثلاثة أشواط دون مقابل (25-19، 25-13، 25-22).