Atwasat

«الأهلي طرابلس» يفقد ثاني مبارياته في «عربية الطائرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 20 فبراير 2022, 01:00 مساء
«الأهلي طرابلس» يفقد ثاني مبارياته في «عربية الطائرة»
الأهلي طرابلس في منافسات الطائرة. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
alwasat radio

تتواصل بقاعتي «رادس» و«سيدي بوسعيد» بتونس فعاليات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة رجال في نسختها الـ40، وفي اليوم الثاني للبطولة، جرت أمس السبت أربع مباريات أسفرت عن فوز «الكامل الوافي» العماني على «الأهلي طرابلس» بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها، (25-17، 21-25، 25-18، 25-17).

أيضًا فاز «مستقبل المرسى» التونسي على «سنجل» الفلسطيني بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-9، 25-14، 25-14)، وفاز «الريان» القطري على «الكويت» الكويتي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل صفر، كانت نتائجها (25-21، 25-23، 25-21)، كما فاز «السيب» العماني على «الشعلة» اليمني بثلاثة أشواط دون مقابل (25-19، 25-13، 25-22).

مباريات الأحد
واليوم الأحد يتجدد الموعد مع خمس مباريات، «سنجل» الفلسطيني يلتقي «الأهلي» القطري، و«الأهلي طرابلس» يتبارى مع «الكويت» الكويتي، و«الترجي» التونسي يقابل «كاظمة» الكويتي، و«الكامل الوافي» العماني يلتقي«الصداقة» الفلسطيني، و«البشمركة» العراقي يلتقي«دار كليب» البحريني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد

مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد
نسخة إلى الرأي العام (حلقة 1)

نسخة إلى الرأي العام (حلقة 1)
مقابلة خاصة | المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز

مقابلة خاصة | المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة القدم

«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة القدم
دلالات الأسوار

دلالات الأسوار
مباراة مثيرة تشهد فوز المحلة على السويحلي.. وأبوسليم يتجاوز الاتحاد المصراتي

مباراة مثيرة تشهد فوز المحلة على السويحلي.. وأبوسليم يتجاوز الاتحاد المصراتي
المحترف النيجيري جونيور أجاي في النصر قادما من الأهلي المصري

المحترف النيجيري جونيور أجاي في النصر قادما من الأهلي المصري
زيلينسكي يطالب بجدول زمني «واضح» لانضمام أوكرانيا إلى «ناتو»

زيلينسكي يطالب بجدول زمني «واضح» لانضمام أوكرانيا إلى «ناتو»
سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»

سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»
«فرانس برس»: عائلات ترهونة الليبية تريد العدالة لضحايا المقابر الجماعية

«فرانس برس»: عائلات ترهونة الليبية تريد العدالة لضحايا المقابر الجماعية
مسؤول أميركي سابق يحذر من خطر وصول «متلازمة هافانا» إلى البيت الأبيض

مسؤول أميركي سابق يحذر من خطر وصول «متلازمة هافانا» إلى البيت الأبيض
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية

كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية
17 فبراير 2022.. أزمة الشرعية تلازم ذكرى الثورة

17 فبراير 2022.. أزمة الشرعية تلازم ذكرى الثورة
جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين

جريدة «الوسط»: باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضين
السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل الليبيين

السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل ...
فبراير: الثورة المجهضة

فبراير: الثورة المجهضة
فبراير.. لافتة إرشادية!!

فبراير.. لافتة إرشادية!!
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الليبي جمال بنور يقود «الكوكب» السعودي للانتصار على «الابتسامة» (11-0)
الليبي جمال بنور يقود «الكوكب» السعودي للانتصار على «الابتسامة» ...
«الأهلي طرابلس» يفقد ثاني مبارياته في «عربية الطائرة»
«الأهلي طرابلس» يفقد ثاني مبارياته في «عربية الطائرة»
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة القدم
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة ...
يد «الهلال» تفوز على «الجزيرة» في الدوري الليبي
يد «الهلال» تفوز على «الجزيرة» في الدوري الليبي
أرقام وإحصاءات ترصدها «بوابة الوسط» في ختام الأسبوع الـ11 من الدوري الليبي
أرقام وإحصاءات ترصدها «بوابة الوسط» في ختام الأسبوع الـ11 من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية...
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في ......
المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي
المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي...
«الأهلي طرابلس» يكشف النقاب عن ودية قوية في مصر قبل «الكونفدرالية»
«الأهلي طرابلس» يكشف النقاب عن ودية قوية في مصر قبل ......
الصومال هدف منتخب ليبيا القادم في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة
الصومال هدف منتخب ليبيا القادم في ربع نهائي البطولة العربية ......
المزيد
ملعب شهداء بنينا ببنغازي جاهز لاستقبال مباراتي الاتحاد والأهلي طرابلس في «الكونفدرالية»
ملعب شهداء بنينا ببنغازي جاهز لاستقبال مباراتي الاتحاد ......
«الإخاء هون» يتفوق على «الشباب» بالنوفلية (2-0) في دوري الدرجة الثانية
«الإخاء هون» يتفوق على «الشباب» بالنوفلية (2-0) في دوري ......
وزير المواصلات السابق معتوق لـ«بوابة الوسط»: أتمنى مساهمة مشروع قانون الرياضة في استثمار الأندية
وزير المواصلات السابق معتوق لـ«بوابة الوسط»: أتمنى مساهمة ......
أرقام وإحصاءات ترصدها «بوابة الوسط» في ختام الأسبوع الـ11 من الدوري الليبي
أرقام وإحصاءات ترصدها «بوابة الوسط» في ختام الأسبوع الـ11 من......
يد «الهلال» تفوز على «الجزيرة» في الدوري الليبي
يد «الهلال» تفوز على «الجزيرة» في الدوري الليبي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط