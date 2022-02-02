منتخب السلة يختتم معسكر مصر بعد مواجهة الزمالك

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يختتم المنتخب الوطني لكرة السلة للكبار، معسكره الخارجي التدريبي بالعاصمة المصرية القاهرة، قُبيل التحول إلى الإمارات للمشاركة في البطولة العربية لكرة السلة، بلقاء الزمالك بطل أفريقيا الجمعة المقبل، والذي يقوم بالتحضير لبطولة العالم للأندية منتصف فبراير الجاري.

لقاء الزمالك أول اختبار حقيقي لتشكيلة المدرب المصري أمير إبراهيم ضد فريق قوي ومدجج بالنجوم ولديه في قائمته أربعة لاعبين محترفين، حسب صفحة كرة السلة الليبية.

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وكان المنتخب الوطني أجرى في معسكره لقاءين الأول مع فريق الزهور وفاز فيه المنتخب بنتيجة 73-56، وفي المباراة الثانية فاز على فريق الشرقية للدخان المصري بنتيجة 65-47.

ويشارك في بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة 8 منتخبات عربية، والتي ستقام في إمارة دبي، وهي ليبيا والجزائر وتونس والإمارات ولبنان والأردن والصومال وسورية.

وستُجرى قرعة البطولة في الخامس من فبراير، وستقسم المنتخبات إلى مجموعتين وستتأهل أربع منتخبات إلى دور الثمانية.