منتخب ليبيا لكرة السلة يحقق فوزه الودي الثاني في مصر قبل البطولة العربية بالإمارات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يواصل منتخب ليبيا لكرة السلة تدريباته بمعسكره الخارجي بمصر استعدادًا للمشاركة في بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة في نسختها الـ24، التي تستضيفها الإمارات، بداية من الثامن من فبراير المقبل.

وحقق أمس الجمعة، المنتخب الليبي الفوز في مباراته الودية الثانية على فريق الشرقية للدخان بنتيجة (65-47)، وسبق للمنتخب الفوز في مباراته الودية الأولى على فريق الزهور المصري بنتيجة (73-56).

يشار إلى أن تسعة منتخبات عربية أكدت مشاركتها في البطولة وهى «ليبيا والإمارات والأردن والجزائر والصومال والمغرب وتونس وسورية ولبنان».

وفي سياق متصل، وفي تصريح لرئيس بعثة منتخب ليبيا لكرة السلة محمد الفقي نشر عبر فيديو على صفحة الاتحاد عبر «فيسبوك»، حيا فيه وزير الشباب والرياضة عبدالشفيع الجويفي، وعبدالمطلب الثابت من السفارة الليبية بمصر على دعمهما وتشجيعهما وتوفيرهما كافة الإمكانات التي احتاجها المنتخب في معسكره بمصر.

وأشاد الفقي بالمستوى الفني للمنتخب، مؤكدًا أنه في تصاعد وأنه في طريقه لتشريف كرة السلة الليبية.