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مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية يرافق وزير الرياضة في زيارة لمنتخب «السلة» بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 05:58 مساء
مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية يرافق وزير الرياضة في زيارة لمنتخب «السلة» بالقاهرة
ثابت والجويفي في زيارة منتخب «السلة». (صفحة وزارة الرياضة بدولة ليبيا عبر فيسبوك).
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أجرى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت، رفقة وزير الرياضة بالحكومة الموقتة عبدالشفيع الجويفي، زيارة تفقدية لبعثة المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة، وذلك في مقر إقامتهم بالعاصمة المصرية، القاهرة.

تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع المنتخب الوطني لكرة السلة من حيث التدريبات والتجهيزات في المعسكر بمصر، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية، التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب صفحة وزارة الرياضة بدولة ليبيا عبر «فيسبوك».

وقدم أعضاء بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة، الشكر والتقدير للسفير ووزير الرياضة على الدعم والمساندة، مثمنين على حفاوة الاستقبال، وتسهيل وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة ببعثة الفريق، وتوفير كافة وسائل الراحة، التي أسهمت فى إنجاح المعسكر.

وقال وزير الرياضة بالحكومة عبدالشفيع الجويفي، خلال كلمته التي ألقاها فى اجتماعه مع بعثة الفريق، «إن وزارة الرياضة تسعى وبحسب الإمكانات المتاحة لها لتقديم الدعم الكامل لكل المنتخبات الوطنية، وذلك للمشاركة في مختلف المسابقات سواء العربية أو الدولية، لتمثيل ليبيا أفضل تمثيل، ورفع علم ليبيا عاليًا باسم الانتصار، وحصد الألقاب».

وفي ختام اللقاء قام أعضاء بعثة المنتخب الوطني بتكريم السفير عبدالمطلب ثابت على كل المجهودات التي بذلها، والدعم الذي قدمه لبعثة الفريق، طوال إقامة بعثة الفريق في مصر.

يذكر أن بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة، ستنطلق 8 فبراير المقبل، حيث سيشارك في المنافسات 9 منتخبات، هي: ليبيا والإمارات والأردن والجزائر والصومال والمغرب وتونس وسورية ولبنان.

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