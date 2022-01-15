تسييرية الأهلي طرابلس تضم السلتو والترهوني رسميا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عاد إلى صفوف فريق الأهلي طرابلس أنيس السلتو، بعد شد وجذب ومفاوضات شهدت عديد العراقيل، بسبب المطالبات المالية من جانب فريق الفتح الرباطي المغربي، الذي كان يحترف فيه اللاعب.

لم يمنح الفتح الرباطي السلتو ورقة الانتقال، إلا بعد دفع مبلغ مالي كبير، كان محل جدل بين إدارة الأهلي طرابلس السابقة واللجنة التسييرية الحالية، واللاعب نفسه، حيث جرى شراء ورقة انتقال اللاعب لينضم رسميا لصفوف فريق الأهلي طرابلس من جديد في تعاقد يستمر لمدة موسمين.

من جهة أخرى باشر المحترف الليبي الثاني محمد الترهوني، الجمعة، أول تدريباته مع فريق الأهلي طرابلس، بعد شراء عقده من نادي سموحة المصري والاتفاق والتعاقد مع اللجنة التسييرية الجديدة.