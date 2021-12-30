الإيراني مسعود يتصدر شطرنجية تونس الدولية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 30 ديسمبر 2021, 01:46 مساء
لعبة الشطرنج. (إنترنت)

واصل الإيراني مسعود، تصنيف 2489 صدارته لبطولة تونس الدولية للشطرنج برصيد 7 نقاط من ثماني جولات.

وأقرب الملاحقين كوفالانكو من لتوانيا تصنيف 2668 واندري من أوكرانيا تصنيف 2524 واسكندروف من كازاخستان  2548 برصيد 6.5 نقطة لكل منهم، ومن خلفهم ثمانية لاعبين برصيد 6 نقاط.

- العماني حمود بطلا لشطرنجية تونس.. والحصادي رابعا وفطيس سادسا
- 28 لاعبا في بطولة الفصول الأربعة للشطرنج

ترتيب اللاعبين الليبيين
وجاء ترتيب اللاعبين الليبيين بعد الجولة الثامنة للبطولة مصعب غثور 40، وعلي الشعافي 48، وعلي المجبري 53، وعبدالله الفيتوري 54، ورامي الطاهر 56، ويوسف الحصادي 60، وعمرو فطيس 61، وأسامة الطالب 63 ومحمد ابورزيقه 65، والمنذر البكوش 73 وصالح فطيس 80 وحمدي العقوري 81.

كما جاء حسام غليو 87 ومحمد حميده 94، ويوسف الزنتوتي 95، وفيصل زقطه 97، وعبدالكريم الأصفر 99، وفيصل الواعر 100، وإبراهيم القيادي 103، وساجي بشير 109، وحاتم أبومنجل 111، وإبراهيم الشيخ 114، ومصطفى بيوض 117، والمعتصم بادي 121.

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