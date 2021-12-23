العماني حمود بطلا لشطرنجية تونس.. والحصادي رابعا وفطيس سادسا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 23 ديسمبر 2021, 05:38 مساء
لاعب الشطرنج الليبي عمرو فطيس. (الإنترنت)

أُسدل الستار، الأربعاء، على بطولة تونس الدولية للشطرنج تحت 16 عاما بتتويج العماني حمودي البوسعيدي تصنيف 1721، بكأس البطولة برصيد 7.5 نقطة، وبكسر التعادل جاءت ثانيا اللاعبة الهندية ماريني تصنيف 1589 برصيد 7.5 نقط.

وحل ثالثا التونسي سيف نجار تصنيف 1620 برصيد 7.5 نقطة أيضًا، وتساوى بعدهم 3 لاعبين برصيد 7 نقاط وبكسر التعادل جاء رابعًا الليبي يوسف الحصادي تصنيف 2025، وخامسًا التونسي مختار عفيني تصنيف 1268، وسادسًا الليبي عمرو فطيس تصنيف 1875 وسابعًا التونسي وايل شقرون تصنيف 1433.

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وجاء ثامنًا ياسين الجزيري تصنيف 1357برصيد 6.5 نقطة، وتاسعًا التونسي عمر مريزيق تصنيف 1276 وبرصيد  6.5 نقطة، وعاشرًا عبدالرحمن عبيد تصنيف 1310برصيد 6.5 نقطة.

تأثير سلبي على الحصادي وفطيس
نتائج البطولة سيكون لها تأثير سلبي على تصنيف لاعبي ليبيا يوسف الحصادي الذي سيفقد قرابة 40 نقطة، وعمرو فطيس 25 نقطة.

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