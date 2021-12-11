الأهلي طرابلس ينهي الجدل مع الفتح الرباطي المغربي حول أنيس السلتوا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 11 ديسمبر 2021, 03:08 مساء
أنيس السلتوا يعود للأهلي طرابلس. (فيسبوك)

عاد مهاجم فريق الأهلي طرابلس والفتح الرباطي المغربي أنيس السلتوا إلى صفوف «الزعيم» بعد الكثير من الجدل  والتأجيل بسبب عدم الاتفاق بين الأهلي طرابلس والفتح الرباطي على القيمة المالية وغض النظر من جانب الأهلي طرابلس على استكمال هذه الصفقة وشراء عقد اللاعب بسبب مطالبة فريق الفتح الرباطي بقيمة مالية أكبر من قيمة العقد المبرم مع اللاعب.

وتم انتداب اللاعب لفريق الأهلي طرابلس في الموسم الماضي من الفتح الرباطي على سبيل الإعارة، قبل أن يعود لفريقه مجددًا؛ لكنه لم يلعب مع الفريق هذا الموسم بسبب طلبه المغادرة.

توقيع العقد مجددًا مع اللاعب أنيس السلتوا من قبل إدارة نادي الأهلي طرابلس جاء كإضافة فنية قوية ليستمر لمدة موسمين وسيكون متاحًا لفريق الأهلي طرابلس خلال شهر يناير المقبل موعد تسجيل اللاعبين.

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