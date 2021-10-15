الأهلي طرابلس يسعى لخطف أولى بطاقات التأهل للكونفدرالية ضد بيشارا التنزاني

لاعبو الأهلي طرابلس يخوضون مرانهم الأخير بدار السلام على ملعب المباراة. (المركز الإعلامي)

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، اليوم الجمعة، أمام نظيره بيشارا يونايتد التنزاني، في الثانية ظهر اليوم، على ملعب بنجامين ماكابا، في مدينة دار السلام في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأجرى لاعبو الأهلي طرابلس مرانهم الأخير بدار السلام على ملعب المباراة، أمس حيث استقر المدير الفني الفرنسي برنارد سيموندي، والطاقم الفني المرافق له على عناصر التشكيل والخطة التي سيخوض بها المباراة.

وتخطى ممثل ليبيا، الدور التمهيدي الأول للكونفيدرالية بعد تفوقه على فريق حي الوادي نيالا السوداني برباعية نظيفة في مواجهة احتضنها ملعب شهداء بنينا ببنغازي بعد إلغاء مباراة الذهاب في السودان؛ بسبب عدم صلاحية ملعب المباراة هناك.

وكانت بعثة الأهلي طرابلس قد غادرت الأراضي الليبية، إلى تنزانيا على متن الطائرة الرئاسية، وذلك لمواجهة فريق بيشارا التنزاني في دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويبحث لاعبو الأهلي طرابلس عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيشارا التنزاني؛ من أجل الاقتراب من بلوغ مرحلة المجموعات في مسابقة الكونفدرالية، وإسعاد الجماهير التي تتطلع لخطف ورقة التأهل، حيث يلتقي الفريقان إيابا في ليبيا في الـ23 من الشهر الجاري.