بالصور.. 41 ناديا في اجتماع «عمومية السباحة» الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 06:33 مساء
رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين. (تصوير محمد قجام)

عقد صباح، أمس الأحد، بقاعة محاضرات المعهد العالي للعلوم والتقنية بمدينة مصراتة، الاجتماع العادي وغير العادي للجمعية العمومية بالاتحاد الليبي للسباحة، بمشاركة أكثر من 41 ناديًا من مختلف المدن الليبية.

حضر الجمعية العمومية رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين، ونائبه نوري الخبولي، وأمين الصندوق مالك السوسي، ورئيس لجنة الحكام، عادل اندار، وعضو الاتحاد يوسف عمران، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الاتحادات الفرعية.

واستُهل الاجتماع بكلمة لرئيس الاتحاد عصمان القنين، الذي رحب في كلمته بجميع الأندية والاتحادات ووسائل الإعلام التي حضرت الاجتماع من مختلف المدن الليبية، منوهًا إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات في توضيح نشاط الاتحاد خلال الفترتين الماضية والمستقبلية، والإجراءات التي تم اتخادها.

- اعتماد التعديلات الأخيرة للاتحاد الدولي
وبعد ذلك تمت مناقشة جدول الأعمال المتضمن عديد البنود المهمة التي تهم لعبة السباحة الليبية، ومن بينها اعتماد التعديلات الأخيرة للاتحاد الدولي وطرحها على أعضاء الجمعية العمومية وعرض الميزانية التقديرية لسنة 2022 وبطولة ليبيا للمياه المفتوحة في أكتوبر المقبل، التي ستقام في مدينة بنغازي، واعتماد تعديل شعار الاتحاد الجديد وعرض استقالة الأمين العام عبد العظيم الجروشي لظروف شخصية، وعضو الاتحاد عبد الحكيم امحيريق لنفس الظروف، واختيار لجنة الانتخابات والطعون، وغيرها من المواضيع المهمة التي نوقشت خلال الاجتماع.

- 40 ناديا في مصراتة لعقد جمعية عمومية السباحة

- الأحد.. اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للسباحة

وكذلك تشكيل لجنة للانتخابات ولجنة أخرى للطعون حسب مراسلة الاتحاد الدولي، الذي أكد أن اختيار اللجنتين اختصاص أصيل للجمعية العمومية للاتحاد العام الليبي للسباحة.

- اجتماع السباحة يشهد تشكيل لجنة للطعون
وتم تشكيل لجنة الانتخابات برئاسة خيري دوه، وعضوية علي الجراري وفتحي الشكري، وتشكيل لجنة الطعون حيث اتفق الحضور على تكليف رئيس الاتحاد عصمان القنين اختيار خبير قانوني في اللوائح الرياضية وكذلك الأعضاء. كما تم خلال الجلسة الاتفاق بالإجماع على بنود جدول الأعمال الذي تم عرضه على الجمعية العمومية صباح اليوم.

وبعد الانتهاء من الاجتماع الأول، عُـقد اجتماع ثانٍ «غير عادي»، حيث تمت مناقشة بند واحد فقط، وهو تطبيق اللوائح على المخالفين، وقد عرض الرئيس بعض المخالفات التي يجب تطبيق اللوائح على من يقوم بها، ومن بينها الحرمان والشطب من سجلات الاتحاد.

اجتماع الاتحاد الليبي للسباحة. (تصوير محمد قجام)
اجتماع الاتحاد الليبي للسباحة. (تصوير محمد قجام)
اجتماع الاتحاد الليبي للسباحة. (تصوير محمد قجام)
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