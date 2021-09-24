الأحد.. اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للسباحة

رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين. (أرشيفية : الإنترنت)

يعقد بمدينة مصراتة يوم الأحد، الاجتماع الأول العادي للاتحاد الليبي للسباحة، بقاعة محاضرات المعهد العالي للعلوم والتقنية، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد والمكتب التنفيذي بالاتحاد.

ويحضر الجمعية العمومية أكثر من 40 ناديا من مختلف المناطق والمدن الليبية التي تمارس لعبة السباحة، التي أقامت في الآونة الأخيرة العديد من المسابقات وبطولات المناطق.

وقال رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الاجتماع العادي الأول سيناقش العديد من البنود من بينها التأكيد على النصاب القانوني ومناقشة التعديل الأخير للاتحاد الدولي للعبة.

وأوضح أنه سيتم عرض الميزانية التقديرية التي قدمت لوزارة الشباب والرياضة، ومقترح إقامة البطولة المفتوحة في مدينة بنغازي، وسيحدد موعدها الرسمي في نهاية شهر سبتمبر أو أحد الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر.

وأشار إلى أنه أيضا سيتم مناقشة البرنامج العام للاتحاد للموسم الرياضي الجديد، ومقترح تعديل شعار الاتحاد واستقالة الأمين العام واختيار لجنة الانتخابات والطعون والذي سيكون في الاجتماع الثاني بناء على طلب الاتحاد الدولي.

وتابع «القنين» أنه بعد الاجتماع الأول سيكون هناك اجتماع غير عادي للجمعية العمومية؛ لمناقشة الأمور الإدارية التي تخص الاتحاد بناء على توصيات الاتحاد الدولي.