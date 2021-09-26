40 ناديا في مصراتة لعقد جمعية عمومية السباحة

وصول الأندية إلى مدينة مصراتة. (فيسبوك)

وصل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للسباحة إلى مدينة مصراتة؛ لحضور الاجتماع الأول العادي للجمعية العمومية، الذي سيعقد اليوم الأحد بقاعة محاضرات المعهد العالي للعلوم والتقنية بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد والمكتب التنفيذي وأكثر من أربعين ناديًا.

أبرز الأندية المشاركة «الهلال» و«الأندلس» و«الشباب بطبرق» و«بنغازي الجديدة» و«الراوبي بدرنة» و«الإصرار بدرنة» و«الهلال ببنغازي» و«النجمة ببنغازي» و«الشمال ببنغازي» و«التحدي ببنغازي» و«الشلال درنة» و«دارنس» و«النجم الساحلي» و«السواحل ببنغازي» و«النجوم ببنغازي» و«الفتح» و«التوعية بجالو».