الاتحاد والأهلي طرابلس في مصر

الاتحاد أمام بطل زنجبار في الإطار الأيمن والأهلي طرابلس أمام بطل السودان في الأيسر. (فيسبوك)

تغادر مساء اليوم السبت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي «الأهلي طرابلس» إلى مصر للدخول في معسكر استعدادي خارجي يستمر لمدة أسبوعين، وذلك قبل مباراة فريق «أبيشار» التنزاني ضمن منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» بدور الـ32، وتقام مباراة الذهاب في تنزانيا والإياب في ملعب «شهداء بنينا».

أيضًا تغادر بعثة فريق «الاتحاد» غدًا الأحد طرابلس إلى مصر في معسكر استعدادي خارجي يستمر لمدة أسبوعين، وذلك استعدادًا لمباراة فريق «الترجي» التونسي ضمن منافسات رابطة دوري الأبطال بدور الـ32، وستكون مباراة الذهاب في ملعب «شهداء بنينا» والإياب في تونس.