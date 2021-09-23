بالصور.. البدء في صيانة ملعب طرابلس الدولي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 23 سبتمبر 2021, 05:51 مساء
البدء في صيانة ملعب طرابلس الدولي. (الإنترنت)

بدأت عجلة الصيانة في ملعب طرابلس الدولي، تدور من جديد بعد التأخر لما يقرب من شهر، بعدما أحضرت الشركة المنفذة جميع معداتها الثقيلة صباح اليوم الخميس.

ويُعد ملعب طرابلس من أكبر وأعرق الملاعب في ليبيا، والذي شهد العديد من المباريات الدولية والمحلية والعديد من المناسبات الرياضية، ويخضع للصيانة والتطوير بناءً على توصية من اللجنة التي أرسلها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لرفع الحظر من عليه.

وأكدت الشركة المنفذة للصيانة والتطوير أنها ستسلم الملعب في الموعد المحدد في العقد، حيث تشمل الصيانة تركيب كراسي في المدرجات وتوسيع غرفة تغيير الملابس، وإقامة كاميرات مراقبة ومداخل الملعب، وإلغاء الحاجز وتجهيز غرفة لتقنية الفار.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قد زار في الـ25 من أغسطس الماضي، ملعب طرابلس، وقام بجولة تفقدية شملت مرافق  ملعب طرابلس الدولي، واستمع خلال هذه الجولة إلى بعض ملاحظات المختصين حول ما يعانيه هذا الملعب، وتوصية لجنة الكاف بضرورة معالجة بعض النواقص الضرورية قبل استقباله للمباريات الدولية على صعيد الفرق أو المنتخبات.

البدء في صيانة ملعب طرابلس الدولي. (الإنترنت)
البدء في صيانة ملعب طرابلس الدولي. (الإنترنت)
البدء في صيانة ملعب طرابلس الدولي. (الإنترنت)
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