بالصور.. محمد المنفي يستقبل بعثة المنتخب الوطني

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم بعد الفوز على أنغولا. 8 سبتمبر. (المركز الإعلامي)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، صباح اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، فور وصولها من أنغولا على متن الطائرة الرئاسية التي خصَّصها المجلس للمنتخب، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وحفز محمد المنفي الرياضيين والطاقم الفني والإداري بمكافآت مالية قد تصل إلى 10000 دينار لكل لاعب، من أجل تقديم الأفضل في المباريات المقبلة، بالإضافة إلى إلى وعود بالتعيينات وتأمين صحي كامل.

وتمكَّن المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، من العودة بانتصار غال وثمينٍ أمام مستضيفه منتخب أنغولا، بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت بين المنتخبين على أرضية ملعب 11 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم «قطر 2022».

وتدين ليبيا بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى اللاعب عمر الخوجة، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرات رائعة من لاعبي المنتخب داخل منطقة الجزاء.

المنتخب الليبي بعد فوزه الثاني أصبح رصيده 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، ويأتي في المركز الثاني المنتخب المصري برصيد 4 نقاط ثم الغابون في المركز الثالث برصيد نقطة وأخيرًا أنغولا دون نقاط.

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم بعد الفوز على أنغولا. 8 سبتمبر. (المركز الإعلامي)

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم بعد الفوز على أنغولا. 8 سبتمبر. (المركز الإعلامي)

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم بعد الفوز على أنغولا. 8 سبتمبر. (المركز الإعلامي)