«كاف» يحدد موعد مواجهتي مصر وليبيا

المنتخب الوطني الأول لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد مباراتي منتخب مصر أمام نظيره الليبي، في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقالت مصادر داخل الاتحاد المصري، وفقًا لـ«كورة» إن مصر تلقت إخطارًا من «كاف»، حدد فيه إقامة المباراتين يومي 9 و12 أكتوبر المقبل، حيث تقام المباراة الأولى في مصر والثانية بليبيا.

وواصل: «نسعى لإقامة المباراة الأولى في استاد القاهرة، وحال تعذر ذلك ستقام بملعب الدفاع الجوي مثلما حدث في لقاء أنغولا بالجولة الأولى للتصفيات».

وكان منتخب مصر حصد 4 نقاط في مشواره بالتصفيات حتى الآن، بعدما حقق الفوز على أنغولا وتعادل مع الغابون، فيما يملك منتخب ليبيا 3 نقاط من فوزه على الغابون بالجولة الأولى، حيث يلتقي مع أنغولا الليلة في ملعب الأخيرة.