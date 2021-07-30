وزارة الرياضة تعلق على سير التحقيق في وفاة اللاعب أيمن النقريش بالملاريا

اللاعب أيمن النقريش. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية إنها تتابع نتائج التحقيقات من قبل اللجنة المشكلة بقرار من الوزير عبدالشفيع الجويفي للتحقيق في وفاة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة أيمن عمر النقريش نتيجة إصابته بمرض الملاريا، خلال مشاركته في البطولة الأفريقية بنيجريا، محملة المسؤولية لمسؤولي مكاتب الرقابة الصحية بالمنافذ «الذين لم يأكدوا على وضع الفريق قبل مغادرته مطار طرابلس الدولي».

وأضاف الناطق الرسمي بأسم وزارة الرياضة ربيع خليفة أن وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية «قامت بتوفير كامل الدعم اللوجستي سواء معنوياً أو مادياً، من حيث دفع رسوم الاشتراك في البطولة الأفريقية وأيضا تغطية مصاريف تذاكر السفر الخاصة ببعثة منتخبنا الوطني».

وأشار إلى اطمئنان الوزير على «بعثة الفريق بعد وصولها وتحديدا مكان الإقامة من أجل توفير كافة سبل الراحة التامة لفريقنا ومن وذلك حتي يقدم مستوي يليق بالدولة الليبية».

من المخطئ؟

وأوضح أنه بعد الاستفسار عن مكان الاقامة «تبين أن رسوم الاشتراك المدفوعة مسبقا من قبل الوزارة شاملة أيضا مصاريف الاقامة الخاصة بالبعثة وأن السلطات المعنية في نيجيريا هي من قامت بتوفير السكن لبعثة منتخبنا».

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وتابع: «المكان الذي شاهده الجميع عبر مقاطع الفيديو الموجود عبر مواقع التواصل الاجتماعي،موجود فيه كافة البعثات المشاركة في البطولة، وبعد تواصلنا مع السلطات المختصة هناك في نيجيريا من أجل تغيير مكان الإقامة قالوا أن هذا المكان المناسب نظرا لظروف أمنية».

وبخصوص عدم حصول اللاعب على التطعيم ضد مرض الملاريا، قال: «كان من المفترض أن تتحصل بعثة فريقنا بالكامل علي التحصينات الطبية من مرض الملاريا ، و خصوصا أن نيجيريا من الدول المتواجد فيها هذا المرض، ولكن للأسف مركز الرعاية الصحية الأولية وتحديدا قسم الامراض السارية والمتوطنة لم يقم بدوره اتجاه بعثة الفريق، رغم تواصل أعضاء البعثة معهم».

تحميل المسؤولية لمكتب الرقابة الصحية بالمنافذ

وحملت الوزارة «المسؤولية كاملة» لمكتب الرقابة الصحية بالمنافذ والموجودة في مختلف المنافذ سواء الجوية أو البرية أو البحرية «الذين لم يأكدوا على وضع الفريق قبل مغادرته مطار طرابلس الدولي».

وشدد الناطق باسم الوزارة على أن «الحادثة لن تمر وسيحاسب كل مقصر وذلك وفق القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص وذلك بعد صدور نتائج التحقيقات من قبل اللجنة المشكلة بالخصوص».

حالة المصابين من المنتخب

وقال إن حالة المصابين الآخرين من بعثة منتخبنا الوطني «مستقرة وتحظى برعاية طبية كاملة»، وأن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة «يتواصل وبشكل مستمر مع وزير الرياضة من أجل الاطمئنان علي صحة أعضاء منتخبنا من أجل تقديم كافة الدعم لهم».

وأشار إلى التنسيق من أجل إرسال بعثة الفريق للعلاج خارج ليبيا وتحديدا في إيطاليا «والان يتم إنهاء كافة الإجراءات بالخصوص، وفور الانتهاء منها سيتم نقلهم علي متن طائرة خاصة».

واعتبرت الوزارة أن «هذا اقل مايكننا تقديمه لأبنائنا الذين مثلوا بلادنا افضل تمثيل من خلال اللعب علي نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المصغرة وحصولهم علي حصولهم علي فضية البطولة».