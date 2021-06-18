قبل الموقعة الحاسمة.. أرقام من تاريخ مواجهات المنتخب الوطني والسودان

مواجهة سابقة بين المنتخب الوطني ونظيره السوداني. (كورة)

يسعى المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، لتخطي الكثير من الإخفاقات التي رافقته خلال السنوات الأخيرة، والعودة من جديد إلى الوجهة عبر بوابة بطولة كأس العرب المنتظر إقامتها بالدوحة القطرية في ديسمبر المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني في تصفيات التأهل لكأس العرب لمواجهة نظيره السوداني، غدا السبت، في لقاء سيحدد المتأهل للنهائيات، وتعد هذه المواجهة حلقة جديدة من تاريخ طويل جمع المنتخبين.

وكان أول لقاء جمع المنتخبين كان خلال دورة المعرض العام 1964، وحقق المنتخب الليبي الفوز بهدف لمحمد الخمسي على أرضية الملعب البلدي بطرابلس. والتقى المنتخبان في الدورة العربية الرابعة العام 1965، وتفوق منتخب السودان بنتيجة (4-2)، وسجل هدفي ليبيا أحمد بن صويد والمهدي السوكني.

وتواصلت المواجهات العام 1967 خلال منافسات دورة المعرض في ليبيا، وتعادلا (1-1)، وهو أول تعادل بينهما وسجل هدف ليبيا ديمس الصغير. وتجددت المواجهات العام 1970 بمناسبة كأس الإجلاء في ليبيا، وتفوق صقور الجديان (2-0)، يوم 5 يوليو العام 1970 بملعب طرابلس الدولي.

والتقى المنتخبان خلال المباراة النهائية لبطولة الإجلاء، وسجل السودان انتصارا جديدا بنتيجة (1-0)، على ملعب طرابلس بتاريخ 12 يوليو العام 1970. وحقق السودان الفوز (6-4) في الوقت الإضافي، بعد التعادل (4-4)، في كأس الإجلاء العام 1971، سجل لليبيا ديمس الصغير (هدفين) وفهيم رقص (هدفين).

وعلى ملعب العباسيين، ضمن منافسات كأس القنيطرة بسوريا العام 1974، حققت السودان الفوز بنتيجة (3-1)، سجل هدف ليبيا سعد الفزاني. وشهد العام 1976 لقاء ودي أقيم على ملعب طرابلس، تفوق خلاله منتخب فرسان المتوسط بهدف دورن رد من توقيع حسين الشريف.

كما تواجها ذهابا وإيابا في تصفيات مونديال 1986، وأقيمت المواجهة الأولى في الخرطوم، وانتهت بالتعادل السلبي (0-0). ثم فازت ليبيا إيابا بملعب طرابلس (4-0)، وجاءت الأهداف من توقيع أبوبكر بن إبراهيم، وإبراهيم المعداني، وعلي البشاري وأبوبكر باني.

وتواجها في تصفيات كأس أمم أفريقيا، وسجلت ليبيا الانتصار في الذهاب بهدف عز الدبن المصراتي، ورد السودان بالفوز إيابا (1-0) يوم 17-6-2001. وشهدت تصفيات مونديال 2006، تحقيق ليبيا الفوز في السودان (1-0) يوم 3-7-2004 بهدف نادر كارة، وحسم التعادل (0-0) الإياب يوم 2-9-2005.

وتقابل المنتخبان وديا يوم 1-10-2006، وفازت ليبيا (1-0) بهدف المهاجم أحمد المصلي، وحقق السودان الفوز بذات النتيجة وديا يوم 22-8-2007.

ثم تواجها ضمن منافسات الدورة العربية مصر 2007، وحقق فرسان المتوسط الانتصار بثلاثية، بتوقيع أسامة الفزاني وعلي رحومة وأحمد سعد.

وفي الدورة العربية الـ12 بقطر العام 2011 وحينها تفوق السودان (1-0)، ثم عادت المواجهات العام 2012 بلقاء ودي في تونس انتهى بفوز ليبيا (3-0) سجلها إيهاب البوسيفي ومحمد الصناني ووليد السباعي.

وخلال بطولة أفريقيا للمحليين 2018 بالمغرب، تفوق السودان بفضل ركلات الترجيح (4-2) بعدما حسم التعادل (1-1) نتيجة المواجهة، ليقتنص صقور الجديان المركز الثالث.