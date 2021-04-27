تواصل دوري شباب وريمة الرمضاني بتاجوراء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 10:28 مساء
جانب من منافسات الدوريات الرمضانية. (إنترنت)

تتواصل مساء كل يوم مباريات دوري شباب وريمة الرمضاني، بمنطقة تاجوراء لكرة القدم بمشاركة 15 فريقًا تم تقسميها إلى ثلاث مجموعات.

والأندية المشاركة في هذا الدوري هي الاتحاد والنجوم والهضبة الشرقية وأصدقاء إيبرا والبحريين والطيور والتحدي والميلان واليوفي ومعيتيقة والسلام ونجوم زناتة والحباشة والأهلي طرابلس وريال مدريد.

ويشرف على تنظيم الدوري الذي يشهد حضورًا جماهيرًا وتنظيما كل من معاذ الزقوزي وعابد الأسطى وعبد الرحمن التير.

وعن نظام الدوري قال عابد محمد الأسطى، أحد مشرفي الدوري، ومشرف صفحة شباب وريمة، إن نظام الدوري يترشح الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل ثالث.

وأضاف: نشكر كل من أسهم في إنجاح هذا الدوري، الذي يسير حتى هذا اليوم بصورة جيدة.

وتفوق أمس فريق التحدي على فريق معيتقة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وانتهت المباراة الثانية بين فريقي السلام والميلان بالتعادل الإيجابي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ناس اليوم (الحلقة 14)
فيديو
لمسة وفاء - ساسي العجيلي (الحلقة 14)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 14)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 14)
فيديو
الغربال (الحلقة 14)
فيديو
عرض كروي مخيب.. و«ديربي» الجمهور يتفوق على «كلاسيكو» اللاعبين (صور)
رياضة محلية
ماكرون يدين «بأشد العبارات القمع» في تشاد
دولى
بيع حذاء رياضي انتعله كانييه ويست برقم قياسي
منوعات
«رايتس ووتش» تتهم «إسرائيل» بارتكاب الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين
عربى
التعادل السلبي ينهي قمة الاتحاد والأهلي طرابلس
رياضة محلية
«العفو الدولية»: 22 حكما بالإعدام وسجن مئات المدنيين في محاكمات عسكرية أجرتها ...
ليبيا
الرئاسة التركية: تحسين العلاقات مع القاهرة يعزز جهود السلام في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

20 جنرالا يحذرون من «تفكك فرنسا» ولوبن تدعوهم إلى المشاركة في الانتخابات