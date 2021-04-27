تواصل دوري شباب وريمة الرمضاني بتاجوراء

جانب من منافسات الدوريات الرمضانية. (إنترنت)

تتواصل مساء كل يوم مباريات دوري شباب وريمة الرمضاني، بمنطقة تاجوراء لكرة القدم بمشاركة 15 فريقًا تم تقسميها إلى ثلاث مجموعات.

والأندية المشاركة في هذا الدوري هي الاتحاد والنجوم والهضبة الشرقية وأصدقاء إيبرا والبحريين والطيور والتحدي والميلان واليوفي ومعيتيقة والسلام ونجوم زناتة والحباشة والأهلي طرابلس وريال مدريد.

ويشرف على تنظيم الدوري الذي يشهد حضورًا جماهيرًا وتنظيما كل من معاذ الزقوزي وعابد الأسطى وعبد الرحمن التير.

وعن نظام الدوري قال عابد محمد الأسطى، أحد مشرفي الدوري، ومشرف صفحة شباب وريمة، إن نظام الدوري يترشح الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل ثالث.

وأضاف: نشكر كل من أسهم في إنجاح هذا الدوري، الذي يسير حتى هذا اليوم بصورة جيدة.

وتفوق أمس فريق التحدي على فريق معيتقة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وانتهت المباراة الثانية بين فريقي السلام والميلان بالتعادل الإيجابي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.