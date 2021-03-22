8 ليبيين في دورة مدربي الهوكي العربي

أعضاء الهوكي الليبي (فيسبوك)

تنطلق بعد غد الأربعاء عبر الإنترنت على برنامج زووم دورة المدربين العرب للعبة الهوكي تحت إشراف وتنظيم الاتحاد العربي الهوكي بمشاركة مدربين من دول ليبيا والمغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان والسعودية والعراق وقطر وعمان واليمن والإمارات.

تشارك ليبيا بثمانية مدربين؛ وهم: فتحي منصور ناجي، ومفتاح محمد مصباح، وآدم موسى الأطرش، ومراد حامد جابر، وإبراهيم محمد أبوقرين، وعمر فؤاد الحسوني، ومحمود عبدالحكيم شبشوب، ونضال محمد إبراهيم.

يشار إلى أن الدورة ستكون لمدة ثلاثة أيام، الأربعاء والجمعة والأحد، ويتضمن برنامج الدورة العديد من المحاضرات؛ من بينها أدوات المدرب، والتدريب والقانون، وعوامل الأمن والأمان، وأسلوب التدريب، والمهارات الأساسية للهوكي، والتدريب والقانون، وأهمية الإحماء ومبادئ الدفاع والهجوم، وتخطيط الوحدة التدريبية، والمتطلبات الفنية للتخطيط.