تفاصيل اجتماع القنطري مع عدد من أندية المنطقة الشرقية

اجتماع القنطري مع عدد من أندية المنطقة الشرقية. (إنترنت)

التقى صباح اليوم الإثنين، رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري، بمكتبه، رؤساء أندية المختار والهلال والصقور والأندلس وبدر الجغبوب بالمنطقة الشرقية.

وحسب الصفحة الرسمية للهيئة، فقد ناقش رئيس الهيئة خلال اللقاء ما تم العمل عليه من قبل الأندية في الفترة الماضية، إلى جانب الاطلاع على ما تم تنفيذه في استراتيجية دعم الأندية.

وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء ضرورة الاهتمام بالفئات السنية والسعي للتركيز عليها، بالإضافة لمواصلة العمل نحو زيادة المتابعة للألعاب المختلفة والعمل على دعمها لضمان الاستفادة من المواهب في مختلف الألعاب وإتاحة الفرصة لكل المنتمين للألعاب الأخرى.

وعلى هامش اللقاء كرمت الأندية الرياضية بالمنطقة الشرقية رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة لدوره الفعال في دعم ومساندة الأندية الرياضية في المحافل المحلية والدولية.