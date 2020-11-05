بالصور.. بعثة المنتخب الوطني تصل القاهرة وتستعد لبدء المعسكر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 04:13 مساء
بعثة المنتخب الوطني تصل القاهرة. (المركز الإعلامي)

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى القاهرة في ساعة متأخر من ليل الأربعاء، استعدادًا لبدء معسكر الفرسان التدريبي القصير، اليوم الخميس، بإشراف الجهاز الفني الذي يقوده المدرب الوطني على المرجيني.

ويشارك في المعسكر جميع اللاعبين الذين تمت دعوتهم، وسيبدأ وصول والتحاق اللاعبين المحترفين إلى القاهرة تباعا.

وجاء سفر بعثة فرسان المتوسط بعد التأكد من سلبية مسحة فيروس كورونا التي خضع جميع أفراد البعثة من لاعبين والطاقم الفني والإداري، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتبعها الاتحاد الليبي لكرة القدم للوقاية من الفيروس المستجد، والحفاظ على سلامة اللاعبين من أجل ضمان جاهزيتهم.

يشار إلى أن المنتخب الوطني بقيادة المدرب الوطني على المرجيني يسعى لحصد النقاط الثلاث في القاهرة قبل السفر إلى غينيا الاستوائية وخوض مباراة الإياب يوم 15 من نوفمبر الجاري.

يذكر أن المنتخب الوطني يحتل المركز الثالث في المجموعة العاشرة بفارق الأهداف عن تنزانيا برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخب غينيا المركز الرابع فيما تتصدر تونس المجموعة بـ6 نقاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
كريستيانو رونالدو يطلب الرحيل عن «يوفنتوس».. ويقترب من هذا النادي
رياضة عالمية
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
بسبب شح الطلب والنفط الليبي.. «أوبك» لا تستبعد تأجيل زيادة الإنتاج في بداية 2021
ليبيا
هفوتان جديدتان لبايدن في يوم الاستحقاق الرئاسي
دولى
أصحاب متاجر أميركية يتحسبون لوقوع اضطرابات مع نهاية السباق الرئاسي
دولى
حاكم دبي يتلقى لقاحا تجريبيا لفيروس «كورونا المستجد»
عربى
المشري: التمديد لرئيس المجلس الرئاسي 10 أيام حال التوافق في ملتقى تونس
ليبيا
برلين تحقق بمقطع فيديو يظهر رجلا يجرّ شخصا متنكرا بزي ماكرون
منوعات
النمسا تكشف عن هوية منفذ هجوم فيينا
دولى
تراجع أرباح «أرامكو» السعودية 44,6% في الربع الثالث
اقتصاد
ترامب يحدث تغييرا جوهريا في «العقيدة الاقتصادية» للحزب الجمهوري
اقتصاد
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه فصيلة الدم الأقل عرضة للإصابة بـ«كورونا»