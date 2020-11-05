بالصور.. بعثة المنتخب الوطني تصل القاهرة وتستعد لبدء المعسكر

بعثة المنتخب الوطني تصل القاهرة. (المركز الإعلامي)

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى القاهرة في ساعة متأخر من ليل الأربعاء، استعدادًا لبدء معسكر الفرسان التدريبي القصير، اليوم الخميس، بإشراف الجهاز الفني الذي يقوده المدرب الوطني على المرجيني.

ويشارك في المعسكر جميع اللاعبين الذين تمت دعوتهم، وسيبدأ وصول والتحاق اللاعبين المحترفين إلى القاهرة تباعا.

وجاء سفر بعثة فرسان المتوسط بعد التأكد من سلبية مسحة فيروس كورونا التي خضع جميع أفراد البعثة من لاعبين والطاقم الفني والإداري، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتبعها الاتحاد الليبي لكرة القدم للوقاية من الفيروس المستجد، والحفاظ على سلامة اللاعبين من أجل ضمان جاهزيتهم.

يشار إلى أن المنتخب الوطني بقيادة المدرب الوطني على المرجيني يسعى لحصد النقاط الثلاث في القاهرة قبل السفر إلى غينيا الاستوائية وخوض مباراة الإياب يوم 15 من نوفمبر الجاري.

يذكر أن المنتخب الوطني يحتل المركز الثالث في المجموعة العاشرة بفارق الأهداف عن تنزانيا برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخب غينيا المركز الرابع فيما تتصدر تونس المجموعة بـ6 نقاط.