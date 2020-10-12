بالصور.. حفل تأبين لقدامى الرياضيين بمنطقة وريمة

حفل تأبين لقدامى الرياضيين بمنطقة وريمة. (إنترنت)

أقيم مساء اليوم الإثنين، حفل تأبين لقدامى الرياضيين بصالة وريمة بطرابلس، وهم الحكم الحاج ميلاد مغيدر، وعبدالله المصروب، ومفتاح الشوشان، ورمضان سعد أبوظهير، ومختار الجلاصي، وعبدالله عرفة، وحسين ساسي أبوجراد، ومحمد بن صابر.

وجاء الاحتفال بحضور العديد من الشخصيات الرياضية وزملاء الرياضيين القدامى الذين أعطو للرياضة الليبية زهرة شبابهم.

وألقي في حفل التأبين عدد من الكلمات التي أشادت بمحاسنهم وحسن خلقهم وروحهم الرياضية.

وأكد محمد شعبان، أحد قدامى الرياضيين بمنطقة وريمة، أن هذا الحفل هو التذكير بالزملاء الذين عشنا معهم سنين طويلة في الملاعب، والتذكير بهم وبالخصال الحميدة لهم للجيل الجديد الذي لا يعرف عنهم شيئا، ونشكر كل من أشرف على هذا الحفل البسيط.