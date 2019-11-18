«تجمع مشجعي المنتخب» الوطني يدعم لاعبي ليبيا قبل مواجهة تنزانيا

المنتخب الوطني لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي على فيسبوك)

حضر مساء الأحد، إلى ملعب تدريب المنتخب الوطني بسوسة، «تجمع مشجعي المنتخب الوطني» والإعلام الرياضي والرياضيون القدامى؛ دعمًا وتشجيعًا للمنتخب الوطني قبل مواجهة المنتخب التنزاني، وقدموا لعناصر المنتخب الوطني والطاقم التدريبي باقات من الورد.

وخسر منتخب ليبيا أمام تونس، على أرضها ووسط جماهيرها في ملعب رادس، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، الجمعة الماضي، ويدخل «فرسان المتوسط»، دون رصيد، يوم الثلاثاء، مواجهة الجولة الثانية في تونس أيضًا أمام تنزانيا المتصدر بالفوز على غينيا الاستوائية بهدفين مقابل هدف واحد، الثلاثاء المقبل. ولاقت هذه الزيارة استحسان الطاقم التدريبي بقيادة المدرب فوزي البنزرتي، المدير الفني للمنتخب الوطني، الذي عبر عن سعادته بهذه اللافتة الكريمة من جانب الجمهور الرياضي.

وفي أول تصريح إعلامي لوسائل إعلام ليبية بعد الخسارة أمام تونس، أكد البنزرتي سعادته بهذه الزيارة التي سترفع من الروح المعنوية للمنتخب الليبي، مطالبًا الجماهير الليبية بتشجيع والوقوف خلف المنتخب.

وتابع البنزرتي، أن التشكيلة ستشهد تغييرات بسيطة أمام تنزانيا، «عالجنا أخطاء المباراة السابقة وهي في طي النسيان»، مضيفًا: «أوضحت الأخطاء للاعبين، وسنعمل على تصحيحها، خصوصًا في خط الدفاع».

ووعد البنزرتي الجمهور الليبي بأن يكون المنتخب في نهائيات (الكاميرون 2021).

من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم اتحاد الكرة محمد الكوني، إن اللاعبين لديهم إصرار كبير لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة تنزانيا والظفر بالثلاث نقاط.

وعن إصابة المعتصم المصراتي في مباراة تونس، قال الكوني إن الأطباء أكدوا أن إصابة اللاعب بسيطة وتحتاج لراحة بضعة أيام فقط، كما أن المعد البدني للمنتخب وضع له برنامجًا تدريبيًّا خاصًّا، «وسيكون جاهزًا في مباراة تنزانيا».

وعلمت بوابة «الوسط» أن اللاعب إسماعيل التاجوري سيكون في القائمة الرسمية للمنتخب الوطني أمام تنزانيا، بعدما تغيب عن مباراة تونس بسبب إصابته قبلها في تدريبات المنتخب.