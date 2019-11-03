ليبيا تتوج بفضية أفريقيا للشطرنج الخاطف

لاعب الشطرنج الليبي علي العير. (إنترنت)

توج الليبي علي العير بالميدالية الفضية لبطولة أفريقيا للشطرنج الخاطف، التي جرت بغانا وبمشاركة 26 شطرنجيًا.

وجاءت التراتيب العشرة الأولى في بطولة الخاطف على النحو التالي:

توج بالميدالية الذهبية المدغشقري توماهارو برصيد 6.5 نقطة، ونال الليبي علي العير الميدالية الفضية برصيد 5.5 نقطة، والبرونزية للمصري أدهم قنديل بـ5.5 نقطة.

وحل رابعًا الجزائري ماجري بـ5 نقاط، وخامسا المصري أدهم فوزي بـ4.5 نقطة، ومن خلفهم كوكبة من اللاعبين برصيد 4 نقاط وبكسر التعادل جاء النيجيري رفائيل سادسا والأنغولي ماركو فيليب سابعا واوكيكي النيجيري ثامنا وإيمانويل تاسعا وجوستان النيجيري عاشرا.