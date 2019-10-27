شاهد البث المباشر لمباراة النصر ضد برولين الأوغندي في «الكونفيدرالية»

الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر (أرشيفية : إنترنت)

تنقل قناة «الوسط» بث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أمام نظيره برولين الأوغندي، والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الأحد، بملعب برج العرب الدولي بمدينة الإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 مكرر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وفقًا لما أعلنته القناة على حسابها بـ«فيسبوك».

وكانت بعثة «الفحامة»، قد وصلت في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضي، إلى مصر للدخول في معسكر قصير، في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة.

تعد هذه هي المرة الثانية في تاريخ مشاركات ممثل الكرة الليبية فريق النصر التي يواجه فيها فريقا أوغنديا، حيث سبق أن أقصى فريق النصر خلال مشاركته الأفريقية الثالثة العام 1985 فريق كمبالا سيتي الأوغندي، عندما خسر النصر ذهابًا بهدف لصفر في كمبالا، وتفوق إيابا ببنغازي بهدف أحرزه نجمه فوزي العيساوي، وحسم النصر بطاقة الترشح بفضل ركلات الترجيح.

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