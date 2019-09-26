المغرب تختار الملعب الشرفي بوجدة لاحتضان ودية ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 26 سبتمبر 2019, 07:31 مساء
جانب من مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

حددت الجامعة المغربية لكرة القدم، الملعب الشرفي بمدينة وجدة رسميا، لمباراة المنتخب الوطني الودية أمام نظيره المغربي، والتي ستقام يوم 11 أكتوبر المقبل.

وسيكون للمنتخب الوطني مباراة ودية أخرى أمام المنتخب الموريتاني في موريتانيا في الخامس عشر من الشهر نفسه، وبعدها سيعود «فرسان المتوسط» إلى المغرب لمواجهة المنتخب التونسي في مباراة الإياب في العشرين من أكتوبر ضمن تصفيات «الشان» للمحليين.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بتونس انتهت لصالح المنتخب «نسور قرطاج» بهدف دون رد، ويطمح المنتخب الوطني بقيادة جمال الدامجة للتأهل في حالة الفوز بأكثر من هدف.

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