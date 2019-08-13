الأهلي بنغازي يقيم حفل تأبين لرئيسه الأسبق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 08:27 مساء

أقام النادي الأهلي بنغازي حفلا تأبينيا لرئيسه الأسبق الدكتور، عمر بن إسماعيل الذي توفي في 5 أغسطس الجاري.

وحضر حفل التأبين عدد من المسؤولين واللاعبين السابقين بالنادي والمشجعين ورواد النادي، حيث ألقى من الشخصيات الأهلاوية كلمات بالمناسبة من أبرزهم  اللاعب السابق علي البشاري والمخضرم مفتاح العفاس الذين ذكروا أهم إنجازات الراحل وعددوا مآثره وخدماته الجللية التي قدمها للنادي.

تولى الفقيد الدكتور، عمر بن إسماعيل، رئاسة النادي الأهلي في فترتين منفصلتين 1973-1976 ثم نهاية 1977 إلى عام 1978 ، وتوج معه الأهلي ببطولة الدوري الليبي لكرة القدم الموسم 1974-1975.

يذكر أن الدكتور، عمر بن إسماعيل من الأكاديميين والباحثين الليبيين حيث شغل منصب رئيس قسم التاريخ بكلية الأداب بالجامعة الليبية خلال السبعينات وله مؤلف مهم بعنوان «التطور السياسي والاجتماعي في ليبيا 1835م - 1882م».

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