مؤيد اللافي ينضم رسميًا إلي اتحاد العاصمة الجزائري

أكد صفحة «Africa Football Online» بموقع فيسبوك على أن نجم المنتخب الليبي والأهلي طرابلس السابق وقع مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

ونشر الموقع المذكور الجمعة صورا للاعب مؤيد اللافي وهو يرتدي غلالة الفريق الجزائري ويقوم بالتوقيع على العقد.

يذكر أن تقارير إعلامية كشفت الأسبوع الماضي أن اللافي اجتاز بالفعل الفحوصات الطبية بنادي اتحاد العاصمة، كما أن طرفي العقد اتفقا على الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي قبل تسجيل اللاعب في سجلات فريق اتحاد العاصمة خلال فترة الانتقالات الشتوية مطلع يناير المقبل.

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يذكر أن اللافي أصبح لاعباً حراً منذ شهر سبتمبر الماضي بعدما نجاح في فسخ عقده مع الشباب السعودي بمعرفة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وعاد لناديه السابق الأهلي طرابلس، إلا أن إدارة النادي لم تتوصل لاتفاق مع اللاعب.