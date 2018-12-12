اللافي يرفض الإسماعيلي ويدرس عروضًا تونسية وجزائرية مع الأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 06:12 مساء
مهاجم المنتخب الليبي مؤيد اللافي (أرشيفية : الإنترنت)

فشل الاتفاق بين نجم الكرة الليبية مؤيد اللافي، والنادي الإسماعيلي المصري على الانضمام خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير بعد أن قطع الطرفان مشواراً كبيراً نحو المفاوضات، إلا أن اللاعب سجل بعض الملاحظات على النادي الملقب بـ«الدراويش» لينتهي الأمر برفضه الانضمام.

ويعاني النادي الإسماعيلي، هذا الموسم، سوء النتائج في الدوري العام المصري لكرة القدم، كما ودع الفريق أمس الثلاثاء منافسات كأس زايد للأندية الأبطال إثر الهزيمة أمام الرجاء البيضاوي المغربى بركلات الترجيح من نقطة الجزاء ليضطر المدير الفني البرازيلي فييرا لتقديم استقالته ويبحث النادي مجدداً عن مدير فني جديد.

ويفاضل اللافي بين عروض من اتحاد العاصمة الجزائري والنجم الساحلي التونسي ومن ناديه السابق الأهلي طرابلس، وفقاً لمعلومات توافرت لـ«الوسط» من مصادرها الخاصة دون أن يحسم اللاعب، صاحب لقب أفضل لاعب في ليبيا العام 2017، وجهته المقبلة.
 
وسبق وكشف رياض اللافي شقيق ووكيل أعمال مهاجم منتخب ليبيا إجراءات فسخ التعاقد مع نادي الشباب السعودي، عبر المحكمة الدولية «كاس»، المختصة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في فض المنازعات بين أطراف المنظومة.

وقال رياض في تصريحات خاصة لـ«بوابة الوسط»، عبر اتصال هاتفي من القاهرة: «الآن أصبح مؤيد حراً، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في العالم، بعد أن حكمت الكاس لصالحه بحصوله على مستحقاته المالية كافة من نادي الشباب السعودي».

وكان نادي الشباب وضع مؤيد على قائمة الاستثمار أو المستبعدين بدعوى عدم انضباطه مع النادي السعودي ليقرر بيعه، حيث يمتلك عقداً مع مهاجم الأهلي طرابلس السابق لمدة ثلاثة مواسم، وتحديداً منذ فترة القيد الشتوي الأخير.

ولم يستفد الشباب السعودي من قدرات وإمكانات مؤيد اللافي الذي حضر إلى البلد الخليجي نجماً متوهجاً وهدافاً مع منتخب بلاده وناديه الأهلي، إلا أن تغييراً طرأ على إدارة النادي والأجهزة الفنية المتعاقبة حالت دون استثمار مؤيد بالشكل المطلوب، ليضطر الاستعانة بالمحامي التونسي أنيس بن ميم الذي شرع في إجراءات حفظ حق لاعبه، ليحصل على حكم نهائي بحصول موكله على حقوقه كافة لدى الشباب.

وأضاف رياض في تصريحاته الخاصة قائلاً: «مؤيد يمتلك عروضاً من مصر وتونس والمغرب، لكن طُلِب منا عدم الإفصاح عنها لحين عملية الإتمام، وسيوقع لناديه الجديد قريبا».

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