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وفاة وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي عن 64 عاما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 10:03 مساء
وفاة وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي عن 64 عاما
وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي. (الإنترنت)
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توفي وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي عن 64 عاما، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء «بيلتا» في بيلاروسيا، التي يشكل رئيسها الكسندر لوكاشنكو حليفا كبيرا لموسكو.

ووضعت سلطات بيلاروسيا أراضي البلاد في تصرف القوات الروسية لشن الهجوم على أوكرانيا في فبراير الماضي. وتتهم كييف موسكو باستخدام بيلاروسيا قاعدة خلفية لوجستية ولشن ضربات انطلاقا منها، وفق «يورو نيوز».

ونقلت وكالة «بيلتا» عن الناطق باسم الخارجية قوله، إن «وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي توفي فجأة». وشارك ماكي خلال الأسبوع الحالي في يريفان عاصمة أرمينيا في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري تقوده موسكو.

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وأكد في فبراير الماضي أن «أي جندي روسي» لن يبقى على أراضي بيلاروسيا بعد مناورات مشتركة مع موسكو عند الحدود الأوكرانية قبل أسابيع من بدء الغزو.

حالة صدمة من أنباء وفاة وزير الشؤون الخارجية
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر قناتها على تيليغرام «نحن في حالة صدمة من أنباء وفاة وزير الشؤون الخارجية بجمهورية بيلاروسسا فلاديمير ماكي. وستُنشر التعازي الرسمية قريبا».

وتقدم رئيس بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو، الذي احتفظ بالسلطة على الرغم من احتجاجات عام 2020، بتعازيه أيضا.

ووصفت سفياتلانا تسيخانوسكايا زعيمة المعارضة المنفية ماكي بأنه خائن لشعب روسيا البيضاء «بيلاروسيا» وذلك في معرض تعليقها على موته. وقالت «في 2020، خان ماكي شعب روسيا البيضاء ودعم الطغيان. هكذا سيتذكره شعب روسيا البيضاء».

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