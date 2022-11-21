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موسكو تعيد 100 صاروخ دفاع جوي من بيلاروسيا إلى أراضيها «بشكل سري»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 05:11 مساء
موسكو تعيد 100 صاروخ دفاع جوي من بيلاروسيا إلى أراضيها «بشكل سري»
منظومة دفاع روسية. (الإنترنت)
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 أشارت مصادر لصحيفة «ميرور» البريطانية إلى أن القوات الروسية قامت بسحب حوالي مئة صاروخ دفاع جوي من بيلاروسيا بشكل سري وأعادتها إلى الأراضي الروسية، مما أثار مخاوف من تصعيد أكبر في أوكرانيا قد يصل إلى استخدام «القنبلة القذرة».

وأوضح أحد الخبراء العسكريين قائلا: «بغض النظر عما تنوي روسيا القيام به، يبدو أنها تتوقع انتقاما على أرضها من أوكرانيا أو الغرب»، بحسب «فرانس برس».

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ويعتقد المحللون أن سحب هذه الصواريخ الذي أنجز بسرعة كبيرة، مرتبط بالقصف الهائل الذي تتعرض له أوكرانيا منذ أسبوعين. لكن الأمر الأكثر خطورة، يكمن باستعداد موسكو لتلقي ضربة انتقامية بعد خطوات تصعيدية قد تقوم بها.

«القنبلة القذرة»
وأعاد الخبراء التلميح إلى «القنبلة القذرة» التي تم الحديث عنها سابقا. وأفادت الصحيفة أن عشرات الصواريخ الدفاعية من طراز «S-300» و «S-400» تم نقلها من بيلاروسيا بين 9 و13 – نوفمبر، قدر عددها بنحو 100 صاروخ.

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