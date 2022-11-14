«من الجيد رؤيتك..» شي وبايدن يتصافحان مع انطلاق قمة بالي

القاهرة - بوابة الوسط

تصافح الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ في بداية قمتهما في بالي في إندونيسيا، الإثنين.

ولدى ترحيب الرئيس الصيني بنظيره الأميركي، ابتسم بايدن قائلاً: «من الجيد رؤيتك»، مستهلًّا بذلك محادثات مكثفة من المتوقع أن تستمر ساعتين، وأكد بايدن لشي أن «لا بديل» عن المحادثات المباشرة، معربًا عن أمله في تجنب «نزاع» بين واشنطن وبكين، وفق وكالة «فرانس برس». من جهته، قال شي للرئيس الأميركي: «كلنا نهتم كثيرًا» بالعلاقات الأميركية - الصينية، وأضاف أنه مستعد لمحادثات «صريحة» مع بايدن بشأن القضايا الاستراتيجية.

توقعات الصين

وفي وقت سابق، أعربت الصين، الإثنين، عن أملها في أن يعيد الاجتماع بين الرئيس شي جينبينغ ونظيره الأميركي قبيل قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، العلاقات «إلى مسارها».

وردًا على سؤال وكالة «فرانس برس» بشأن توقّعات الصين من المحادثات التي تجري وجهًا لوجه في بالي، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي دوري: «نأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين، للسيطرة على الخلافات وتعزيز التعاون المفيد للطرفين، وتجنّب سوء التفاهم وسوء التقدير لدفع العلاقات الأميركية الصينية إلى مسارها الصحيح ومن أجل التنمية الصحية والمستقرّة».