أردوغان يعلن مقتل ستة وإصابة 53 شخصا في انفجار اسطنبول ويعتبره «هجوما دنيئا»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد عبر التلفزيون الانفجار في اسطنبول «هجومًا دنيئًا»، لافتا إلى أنه خلَّف «ستة قتلى و53 جريحًا» بحسب آخر حصيلة.

وقال بعد ساعتين من الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال التجاري «سيجري كشف هوية مرتكبي هذا الهجوم الدنيء. ليتأكد شعبنا أننا سنعاقب المنفذين»، وفق «فرانس برس».

وأعلن محافظ إسطنبول علي يرليكايا في حصيلة أولية، أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب 38 بجروح في انفجار في شارع الاستقلال في قلب إسطنبول. وكتب المحافظ على تويتر «بحسب المعلومات الأولية، قُتل أربعة أشخاص وأُصيب 38 بجروح في الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال».

الشرطة التركية تخلي منطقة تقسيم

وأخلت الشرطة التركية منطقة تقسيم بإسطنبول تحسبًا لانفجار آخر. وقد قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن المتاجر أغلقت والشارع مغلق. كما تحدث وسائل إعلام تركية عن انتشار أمني مكثف في منطقة تقسيم.

- تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)

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من جهته، فتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقًا في الانفجار مرجحًا أنه عملية إرهابية.

انفجار في منطقة تقسيم وسط إسطنبول

وفي وقت سابق الأحد، قالت وسائل إعلام تركية إن انفجارًا وقع في منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية وأسفر عن إصابة 11 شخصًا.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن انفجار تقسيم وسط إسطنبول وقع وقت ذروة السائحين وعودة الموظفين، حيث وصلت عناصر الشرطة التركية وسيارات الإسعاف إلى المكان لنقل الجرحى.