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تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 03:50 مساء
تركيا: قتلى ومصابين في انفجار بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول (شاهد)
لقطة من فيديو متداول لحظة انفجار ميدان تقسيم. (الإنترنت)
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قالت وسائل إعلام تركية الأحد ، إن انفجارًا وقع في منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية وأسفر عن إصابة 11 شخصًا.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن انفجار تقسيم وسط إسطنبول وقع وقت ذروة السائحين وعودة الموظفين، حيث وصلت عناصر الشرطة التركية وسيارات الإسعاف إلى المكان لنقل الجرحى.

وأظهرت صور فوضى في الشارع، بينما هرعت قوات الأمن والدفاع المدني وسيارات إسعاف إلى المكان. من جانبه، كشف حاكم اسطنبول في تغريدة على «تويتر»، أن انفجار تقسيم خلف عدد من القتلى والجرحى.

الشرطة التركية تخلي منطقة تقسيم
وأخلت الشرطة التركية منطقة تقسيم بإسطنبول تحسباً لانفجار آخر. وقد قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن المتاجر أغلقت والشارع مغلق. كما تحدث وسائل إعلام تركية عن انتشار أمني مكثف في منطقة تقسيم.

من جهته، فتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً في الانفجار مرجحاً أنه عملية إرهابية.

 

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