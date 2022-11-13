محافظ إسطنبول: أربعة قتلى و38 جريحا في انفجار شارع الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم وأُصيب 38 بجروح الأحد في انفجار في شارع الاستقلال في قلب إسطنبول، وفق ما أعلن المحافظ علي يرليكايا.

وكتب المحافظ على تويتر «بحسب المعلومات الأولية، قُتل أربعة أشخاص وأُصيب 38 بجروح في الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال»، بحسب «فرانس برس».

انفجار في منطقة تقسيم وسط إسطنبول

وقالت وسائل إعلام تركية في وقت سابق الأحد، إن انفجارًا وقع في منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية وأسفر عن إصابة 11 شخصًا.

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وأوضحت وسائل الإعلام، أن انفجار تقسيم وسط إسطنبول وقع وقت ذروة السائحين وعودة الموظفين، حيث وصلت عناصر الشرطة التركية وسيارات الإسعاف إلى المكان لنقل الجرحى.

الشرطة التركية تخلي منطقة تقسيم

وأخلت الشرطة التركية منطقة تقسيم بإسطنبول تحسبًا لانفجار آخر. وقد قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن المتاجر أغلقت والشارع مغلق. كما تحدث وسائل إعلام تركية عن انتشار أمني مكثف في منطقة تقسيم.

من جهته، فتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقًا في الانفجار مرجحًا أنه عملية إرهابية.